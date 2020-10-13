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futebol

Kanté está novamente no radar do Real Madrid para 2021

Jogador está insatisfeito com técnico Frank Lampard por motivos pessoais e equipe merengue monitora situação. Inter de Milão também tem francês na mira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 08:38

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 08:38

Crédito: AFP
O Real Madrid reapareceu como um candidato bem posicionado a contratar o volante Kanté para a próxima temporada. De acordo com o “Le Parisien”, o francês está insatisfeito com o técnico Frank Lampard por conta de assuntos pessoais e aumentam os rumores de um provável fim de era do atleta que vai completar 30 anos no Chelsea.O motivo do desentendimento foi a negativa que o treinador teria dado ao jogador para ir em um casamento de um amigo. Kanté não obteve êxito no convencimento e a relação entre os dois membros dos Blues ficou ainda mais fria. No momento, o camisa sete pensa em fazer uma grande temporada para ter oportunidades na próxima janela de transferências.
A Inter de Milão também segue o francês, uma vez que o técnico Antonio Conte trabalhou com o meio-campista na Inglaterra. Na atual temporada, Kanté participou de todos os jogos que o time fez no Campeonato Inglês e esteve presente em um duelo pela Copa da Liga Inglesa.

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