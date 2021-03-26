Kanté é dispensado da França por lesão e preocupa Chelsea

Kanté foi dispensado da seleção francesa após sofrer uma lesão muscular no empate contra a Ucrânia, na última quarta-feira. Com isso, o volante não irá disputar os dois próximos jogos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Neste momento, o jogador já está em Londres sob cuidados da equipe médica do Chelsea.Além de ter deixado a seleção, Kanté também pode perder alguns jogos dos Blues em um momento crucial das competições na Inglaterra e na Europa. A equipe de Thomas Tuchel tem compromisso no dia três de abril pela Premier League, enquanto joga pela Champions League contra o Porto no próximo dia sete.