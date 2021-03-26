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Kanté é dispensado da França por lesão e preocupa Chelsea

Volante sofreu uma lesão muscular após participar dos 90 minutos contra a Ucrânia pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Chelsea joga apenas em abril...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 09:44

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 09:44
Crédito: AFP
Kanté foi dispensado da seleção francesa após sofrer uma lesão muscular no empate contra a Ucrânia, na última quarta-feira. Com isso, o volante não irá disputar os dois próximos jogos das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Neste momento, o jogador já está em Londres sob cuidados da equipe médica do Chelsea.Além de ter deixado a seleção, Kanté também pode perder alguns jogos dos Blues em um momento crucial das competições na Inglaterra e na Europa. A equipe de Thomas Tuchel tem compromisso no dia três de abril pela Premier League, enquanto joga pela Champions League contra o Porto no próximo dia sete.
> Veja a tabela da Premier League
Didier Deschamps, técnico da França, não irá chamar ninguém para o lugar do veterano. A atual campeã do mundo enfrenta o Cazaquistão fora de casa neste domingo e permanece na estrada para encarar a Bósnia na próxima quarta-feira.

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