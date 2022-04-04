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futebol

Kannemann projeta retorno aos gramados em breve

Lesão no joelho deixou o zagueiro fora de combate nos últimos quatro meses...

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 18:59
Por conta de uma lesão no joelho, Kannemann é desfalque do Grêmio e está fora de combate nos últimos quatro meses.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Em conversa pós-título, o zagueiro argentino acredita que o seu retorno está mais próximo de acontecer.
‘Um pouco mais, um pouco menos (de tempo), dependendo dos protocolos. Questão de tempo. Já conseguimos voltar a correr, graças a Deus. Estou evoluindo muito bem. Daqui a pouco já vou estar treinando normal. Questão física, nada mais do que isso’, declarou.
Enquanto Kannemann não volta, o Grêmio aposta na dupla Geromel e Bruno Alves, este último chegou nesta temporada.
Crédito: Argentinotemmaisde200jogoscomoTricolor(LucasUebel/GrêmioFBPA

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