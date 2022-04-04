Kannemann projeta retorno aos gramados em breve

Por conta de uma lesão no joelho, Kannemann é desfalque do Grêmio e está fora de combate nos últimos quatro meses.

- VEJA A TABELA DA SÉRIE B

Em conversa pós-título, o zagueiro argentino acredita que o seu retorno está mais próximo de acontecer.

‘Um pouco mais, um pouco menos (de tempo), dependendo dos protocolos. Questão de tempo. Já conseguimos voltar a correr, graças a Deus. Estou evoluindo muito bem. Daqui a pouco já vou estar treinando normal. Questão física, nada mais do que isso’, declarou.

Enquanto Kannemann não volta, o Grêmio aposta na dupla Geromel e Bruno Alves, este último chegou nesta temporada.