Kannemann pode ser a novidade do Grêmio para 'decisão' na Liberta

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO

A quarta-feira é decisiva para o Grêmio. Após ser derrotado pelo Independiente Del Valle por 2 a 1, o Tricolor precisa reverter a vantagem do time equatoriano para seguir na Libertadores da América.

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Diante dos desfalques no primeiro encontro, a boa notícia é que alguns nomes podem voltar, entre eles, o zagueiro Walter Kannemann.

Lesionado, o jogador ainda não atuou na temporada 2021 e deve entrar na equipe, já que Juan foi expulso e o argentino deve formar dupla com Rodrigues.