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futebol

Kannemann pode ser a novidade do Grêmio para 'decisão' na Liberta

Zagueiro treinou com os companheiros neste domingo e pode entrar no time titular...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 19:20
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO
A quarta-feira é decisiva para o Grêmio. Após ser derrotado pelo Independiente Del Valle por 2 a 1, o Tricolor precisa reverter a vantagem do time equatoriano para seguir na Libertadores da América.
+ Rubro-negros zoam Palmeiras e comemoram bi da Supercopa; veja os memes
Diante dos desfalques no primeiro encontro, a boa notícia é que alguns nomes podem voltar, entre eles, o zagueiro Walter Kannemann.
Lesionado, o jogador ainda não atuou na temporada 2021 e deve entrar na equipe, já que Juan foi expulso e o argentino deve formar dupla com Rodrigues.
Com o revés no Equador, o Grêmio passa de fase se vencer por 1 a 0 ou placar com triunfo de dois gols em diante.

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