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futebol

Kannemann pode alcançar a marca de 200 jogos com a camisa do Grêmio

Ídolo da torcida, o zagueiro argentino não cansa de escrever o seu nome dentro do clube gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 20:20

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 20:20

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Ídolo da torcida gremista, o zagueiro Walter Kannemann pode completar mais uma marca expressiva de jogos pelo Grêmio e colocar seu nome na história do clube mais uma vez. Um dos remanescentes e um dos símbolos das últimas conquistas do clube, o argentino pode chegar a marca de 200 jogos vestindo a camisa número 4, azul, preta e branca. Além disso, o jogador pode ser o terceiro estrangeiro a atingir essa marca pelo clube gaúcho. Somente Atilio Ancheta e Hugo De León fazem parte desse seleto grupo de estrangeiros que atuaram em duzentas partidas pelo time de Porto Alegre.
Em sua sexta temporada pelo clube, foi aqui que o jogador foi convocado pela primeira vez para a Seleção de seu país, em 2019, após boas atuações a serviço do Grêmio. O “Gringo”, assim chamado pelos seus companheiros, é conhecido por ser uma pessoa divertida fora das quatro linhas e um guerreiro dentro de campo. Estrangeiro que mais conquistou título pelo tricolor nas últimas décadas, Kannemann participou das últimas oito conquistas em quase cinco anos de casa.
“Muito contente em chegar a mais uma marca expressiva de jogos pelo Grêmio e colocar meu nome na história do clube com esse número de jogos. Quero agradecer a direção, os meus companheiros e aos torcedores por todo o apoio que recebi até aqui. Que venham mais jogos e títulos pelo tricolor. Tenham certeza de que raça e entrega nunca vão faltar,” afirma o camisa 4 gremista.
Essa marca pode ser alcançada na partida desse domingo, contra o Santa Cruz, na Arena. Além de completar a marca de jogos, o argentino pode participar de mais um título com o tricolor, pois o jogo é válido pela final da Recopa Gaúcha de 2021. Um dos melhores zagueiros da América, eleito em 2018, Kannemann soma 199 jogos pelo tricolor, quatro gols marcados e três assistências. Com oito títulos, o argentino é o estrangeiro que mais levantou taças pelo clube e pode entrar na história, mais uma vez, alcançando a marca pessoal de 200 partidas.

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