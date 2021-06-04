Kannemann pode alcançar a marca de 200 jogos com a camisa do Grêmio

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Ídolo da torcida gremista, o zagueiro Walter Kannemann pode completar mais uma marca expressiva de jogos pelo Grêmio e colocar seu nome na história do clube mais uma vez. Um dos remanescentes e um dos símbolos das últimas conquistas do clube, o argentino pode chegar a marca de 200 jogos vestindo a camisa número 4, azul, preta e branca. Além disso, o jogador pode ser o terceiro estrangeiro a atingir essa marca pelo clube gaúcho. Somente Atilio Ancheta e Hugo De León fazem parte desse seleto grupo de estrangeiros que atuaram em duzentas partidas pelo time de Porto Alegre.

Em sua sexta temporada pelo clube, foi aqui que o jogador foi convocado pela primeira vez para a Seleção de seu país, em 2019, após boas atuações a serviço do Grêmio. O “Gringo”, assim chamado pelos seus companheiros, é conhecido por ser uma pessoa divertida fora das quatro linhas e um guerreiro dentro de campo. Estrangeiro que mais conquistou título pelo tricolor nas últimas décadas, Kannemann participou das últimas oito conquistas em quase cinco anos de casa.

“Muito contente em chegar a mais uma marca expressiva de jogos pelo Grêmio e colocar meu nome na história do clube com esse número de jogos. Quero agradecer a direção, os meus companheiros e aos torcedores por todo o apoio que recebi até aqui. Que venham mais jogos e títulos pelo tricolor. Tenham certeza de que raça e entrega nunca vão faltar,” afirma o camisa 4 gremista.