Kannemann lamenta chances perdidas na etapa inicial

Fim da Libertadores para o Grêmio. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor foi superado pelo Independiente Del Valle por 2 a 1 e acabou eliminado na Terceira Fase do torneio continental.

‘Tivemos três ou quatro chances claras no primeiro tempo. Não conseguimos. Se tivéssemos feito, seria outra história. Lá aconteceu o mesmo, teve gol mal anulado. Mas temos que olhar para dentro, porque fizemos um primeiro tempo muito bom, mas cedemos o empate no finalzinho. No segundo tempo, perdemos a cabeça. Tem que olhar para dentro para corrigir isso’, declarou.