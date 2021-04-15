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futebol

Kannemann lamenta chances perdidas na etapa inicial

Na visão do zagueiro, o Tricolor não soube aproveitar as oportunidades e caiu no torneio continental...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 22:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 22:27
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Fim da Libertadores para o Grêmio. Na noite desta quarta-feira, o Tricolor foi superado pelo Independiente Del Valle por 2 a 1 e acabou eliminado na Terceira Fase do torneio continental.
Após o confronto, o zagueiro Kannemann conversou com a imprensa e lamentou os gols desperdiçados ao longo da etapa inicial.
‘Tivemos três ou quatro chances claras no primeiro tempo. Não conseguimos. Se tivéssemos feito, seria outra história. Lá aconteceu o mesmo, teve gol mal anulado. Mas temos que olhar para dentro, porque fizemos um primeiro tempo muito bom, mas cedemos o empate no finalzinho. No segundo tempo, perdemos a cabeça. Tem que olhar para dentro para corrigir isso’, declarou.
Com a eliminação precoce da Libertadores, o Grêmio terá pela frente a Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Gauchão.

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