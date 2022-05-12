Kannemann faz trabalho intenso e se aproxima de primeiro jogo pelo Grêmio em 2022

O técnico Roger Machado, do Grêmio, teve uma boa notícia no treino realizado da última quarta-feira (11) visando o confronto contra o Ituano, na próxima segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de um longo período de fisioterapia e trabalhos de recondicionamento físico sem tanto impacto, o zagueiro Kannemann participou de sua primeira atividade com os demais companheiros sem monitoramento especial.

O treino funcionou como uma espécie de "teste de fogo" para saber o real estágio de recuperação da lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida pelo argentino ainda nos trabalhos de pré-temporada do Imortal.

Desta forma, a tendência é que o jogador possa fazer parte ao menos da lista de relacionados do técnico Roger Machado e seja introduzido gradualmente nos confrontos para a devida recuperação de ritmo de jogo.

Sem ter atuado pela equipe em 2022, a última vez que Kannemann entrou em campo com a camisa do Grêmio foi em 5 de dezembro de 2021. Partida essa, aliás, que confirmou o rebaixamento do Tricolor para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

O jogo contra o Ituano acontece às 20h da próxima segunda-feira, no Novelli Junior, em itu, pela sétima rodada da Série B.