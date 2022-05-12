Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kannemann faz trabalho intenso e se aproxima de primeiro jogo pelo Grêmio em 2022

Zagueiro se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida ainda na pré-temporada...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 09:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 09:42
O técnico Roger Machado, do Grêmio, teve uma boa notícia no treino realizado da última quarta-feira (11) visando o confronto contra o Ituano, na próxima segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de um longo período de fisioterapia e trabalhos de recondicionamento físico sem tanto impacto, o zagueiro Kannemann participou de sua primeira atividade com os demais companheiros sem monitoramento especial.
O treino funcionou como uma espécie de "teste de fogo" para saber o real estágio de recuperação da lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida pelo argentino ainda nos trabalhos de pré-temporada do Imortal.
Desta forma, a tendência é que o jogador possa fazer parte ao menos da lista de relacionados do técnico Roger Machado e seja introduzido gradualmente nos confrontos para a devida recuperação de ritmo de jogo.
Sem ter atuado pela equipe em 2022, a última vez que Kannemann entrou em campo com a camisa do Grêmio foi em 5 de dezembro de 2021. Partida essa, aliás, que confirmou o rebaixamento do Tricolor para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
O jogo contra o Ituano acontece às 20h da próxima segunda-feira, no Novelli Junior, em itu, pela sétima rodada da Série B.
Crédito: Argentinoaindanãoatuouem2022(LucasUebel/GrêmioFBPA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados