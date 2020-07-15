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futebol

Kannemann completa aniversário no Grêmio e ganha homenagem do clube

Zagueiro argentino comemora quatro anos com a camisa do Tricolor e foi homenageado nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 19:48

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 19:48

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
A quarta-feira tem um gosto especial para Walter Kannemann. Ídolo dentro do Grêmio, o zagueiro completa quatro anos de clube e recebeu uma homenagem especial do Tricolor nas redes sociais.Em 2016, o argentino, que ainda era desconhecido de grande parte da massa gremista, desembarcava no CT Luiz Carvalho e prometia muita garra para conquistar a confiança das arquibancadas.
Ao lado de Geromel, Kannemann cresceu dentro de campo e virou sinônimo de raça para a torcida. A cada carrinho, o argentino demonstra o seu amor pelo clube e crava o seu nome na história do Grêmio.
Coincidência ou não, desde a sua chegada a Porto Alegre, o argentino deu segurança ao setor e o clube enfileirou títulos, como, por exemplo, a Libertadores da América de 2017.
Contrato
Alvo de cobiça da Europa, Kannemann sofre com o assédio do velho continente e o Grêmio estendeu o seu contrato até dezembro de 2022.
Confira a homenagem: placeholder

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