Kannemann comemora data importante com a camisa do Grêmio

Em um início de semana decisiva para o Grêmio, o zagueiro Walter Kannemann completa quatro anos de sua estreia no tricolor nessa segunda-feira. A sua primeira partida aconteceu na Arena da Baixada, contra o Athletico Paranaense, em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o tricolor venceu o duelo contra o Furacão e abriu vantagem de um gol em buscava de uma vaga nas quartas-de-final do torneio.Ao lado de Pedro Geromel, seu companheiro de zaga desde a sua chegada, o argentino pisou pela primeira vez no gramado como atleta do time gaúcho e teve boa atuação. Em um jogo com boa atuação da equipe gremista, a equipe garantiu vantagem para decidir à vaga em casa e o zagueiro da Seleção Argentina começava a ganhar o carinho da torcida por sua raça e entrega dentro das quatro linhas. Aqui em Porto Alegre ganhou notoriedade, mesmo já tendo conquistado uma Copa Libertadores com a equipe do San Lorenzo, em 2014.