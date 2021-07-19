Kannemann chega a cinco anos de Grêmio e garante: 'Raça e entrega nunca vão faltar'

Crédito: Argentino tem mais de 200 jogos com o Tricolor (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Ídolo da torcida gremista, o zagueiro Kannemann completa mais uma marca expressiva vestindo a camisa do Grêmio. Isto porque a segunda-feira (19) marca exatos cinco anos de sua apresentação com a camisa azul, preta e branca. Camisa essa, aliás, que é aquela que o jogador mais representou em sua carreira com 208 partidas.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSRecentemente, Walter alcançou a marca de 200 jogos e tornou-se o terceiro estrangeiro a atingir esse número pelo clube, tendo antes somente Atilio Ancheta e Hugo De León fazendo parte desse seleto grupo de estrangeiros que atuaram em pelo menos duzentas partidas pelo time de Porto Alegre. Atualmente em sua sexta temporada pelo clube, foi defendendo o Grêmio que o jogador foi convocado pela primeira vez para a seleção argentina em 2019.

O “Gringo”, assim chamado pelos seus companheiros, é conhecido por ser uma pessoa divertida fora das quatro linhas e um guerreiro dentro de campo. Estrangeiro que mais conquistou título pelo tricolor nas últimas décadas, Kannemann participou das últimas nove conquistas em cinco anos de casa. Foram quatro estaduais, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e duas edições da Recopa Gaúcha.

Entre 2010 e 2020, só Miller Bolaños conquistou mais de um título com a camisa tricolor. O equatoriano conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores com o clube. Outros estrangeiros como Perea, Arroyo, Barrios, Montoya, Orejuela, Pinares e Churin, tiveram apenas a conquista de um titulo.

- Muito contente em completar mais um ano jogando pelo Grêmio e colocar meu nome na história do clube com esse número de jogos. Quero agradecer a direção, os meus companheiros e aos torcedores por todo o apoio que recebi até aqui. Que venham mais jogos e títulos pelo tricolor. Tenham certeza de que raça e entrega nunca vão faltar - afirma o defensor.

A partida de número 209 que Kannemann deve fazer pela equipe dirigida por Luiz Felipe Scolari tem caráter decisivo para o restante da temporada. Isso porque o Tricolor receberá na próxima terça-feira (20) a LDU, na Arena, pelo confronto de volta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.