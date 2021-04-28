Kane se diz incomodado por falta de títulos coletivos: 'Sensação amarga'

Em 10 anos de Tottenham, Harry Kane ainda não conquistou nenhum troféu coletivo. Após perder a final da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City, o atacante inglês se mostrou incomodado pela falta de títulos.

- Meu objetivo agora como jogador é ganhar títulos. Embora seja ótimo ganhar prêmios individuais, o que eu quero é conquistar títulos com a equipe e no momento não estamos fazendo isso. É uma sensação amarga, mas é o que é - disse à "Sky Sports".Na atual temporada, Harry Kane participou de 44 partidas com a camisa do Tottenham, marcou 31 gols e deu 16 assistências.