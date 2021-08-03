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futebol

Kane não aparece em treino do Tottenham pelo segundo dia seguido

Centroavante tenta forçar uma saída do clube londrino nesta janela de transferências, mas há a expectativa para que o inglês volta aos trabalhos ainda nesta semana...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 08:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 08:36
Crédito: Divulgação / Tottenham
O atacante Harry Kane não compareceu ao treino do Tottenham pelo segundo dia consecutivo. No entanto, segundo o "Daily Mail", há a expectativa para que o centroavante volte a trabalhar sob comando do técnico Nuno Espírito Santo ainda nesta semana.O jogador está forçando uma saída a qualquer custo dos Spurs nesta janela de transferências. O Manchester City é o principal interessado na chegada do artilheiro, mas vê a operação inviável do ponto de vista econômico por conta da pedida de Daniel Levy, mandatário do clube.
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O centroavante ainda tem contrato até 2024 e não há nenhuma cláusula que facilite sua saída do Tottenham. Apesar disso, Kane acreditava ter um acordo de cavaleiro com o clube para que pudesse buscar uma saída nesta temporada, o que não se traduz em realidade.
No entanto, a estratégia utilizada pelo camisa 10 é questionada internamente e não é tida como a melhor decisão. O atleta deve ser multado e este período em que não comparece aos treinamentos só faz com que Levy consolide sua opinião em não negociá-lo.

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