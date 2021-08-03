Kane não aparece em treino do Tottenham pelo segundo dia seguido

Crédito: Divulgação / Tottenham

O atacante Harry Kane não compareceu ao treino do Tottenham pelo segundo dia consecutivo. No entanto, segundo o "Daily Mail", há a expectativa para que o centroavante volte a trabalhar sob comando do técnico Nuno Espírito Santo ainda nesta semana.O jogador está forçando uma saída a qualquer custo dos Spurs nesta janela de transferências. O Manchester City é o principal interessado na chegada do artilheiro, mas vê a operação inviável do ponto de vista econômico por conta da pedida de Daniel Levy, mandatário do clube.

> Veja a tabela da Premier League

O centroavante ainda tem contrato até 2024 e não há nenhuma cláusula que facilite sua saída do Tottenham. Apesar disso, Kane acreditava ter um acordo de cavaleiro com o clube para que pudesse buscar uma saída nesta temporada, o que não se traduz em realidade.