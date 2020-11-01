Kane marca, Bale faz o primeiro desde que voltou, Tottenham vence o Brighton e chega à vice-liderança

Crédito: JULIAN FINNEY / POOL / AFP

Pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham recebeu o Brighton neste domingo em seu estádio e o time de José Mourinho venceu por 2 a 1. Kane e Bale marcaram para os Spurs, enquanto Lamptey descontou. Com o resultado, o time de Londres agora é o vice-líder da competição.

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PASSOU O FURACÃOO primeiro tempo foi morno, mas o Tottenham conseguiu balançar as redes ainda no início do jogo. Após cobrança de escanteio, Kane disputou com Lallana e o camisa 14 do Brighton fez a carga nas costas do atacante londrino. O juiz confirmou o pênalti e o camisa 10 dos Spurs bateu com categoria para abrir o placar.

NO CAPRICHOO Brighton chegou ao gol de empate no início do segundo em um lindo lance. A equipe do sul da Inglaterra trocou passes com calma, fez a bola passar pelos pés de quatro jogadores e Lamptey recebeu na direita para encher o pé e vencer o goleiro Hugo Lloris.

O PRIMEIROCoube a Gareth Bale garantir a vitória do Tottenham. O camisa 9 saiu do banco de reservas para marcar seu primeiro gol desde que voltou ao clube. A jogada começou com um belo lançamento de Alderweireld para Reguilón. O espahol encarou a marcação, cruzou de direita e o galês, sozinho na área, cabeceou com estilo para dar números finais ao jogo.