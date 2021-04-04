Kane faz dois, mas Tottenham leva empate do Newcastle no final

No Saint James' Park, Newcastle e Tottenham ficaram no empate em 2 a 2. Harry Kane marcou duas vezes para os Spurs, enquanto o brasileiro Joelinton e Willock deixaram tudo igual.
Joelinton abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após falha da defesa, a bola sobrou para Longstaff, que achou o brasileiro livre na área. Ele apenas completou para o fundo da rede.A partida, porém, era de Harry Kane. O furacão passou pela defesa do Newcastle e contou com uma bola sobrada para empatar a partida em menos de dois minutos.
E foi ele quem virou o jogo também. Quatro minutos depois, Kane recebeu em profundidade e chutou cruzado para colocar os Spurs na frente do placar.
Assim como nos outros jogos, o Tottenham pecou no final. Aos 40, a bola sobrou na pequena área para Willock, que finalizou e deixou tudo igual.
Com o resultado, os Spurs se mantém na quinta colocação, com 49 pontos. O Newcastle é o 17º, com 29.