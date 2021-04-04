Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kane faz dois, mas Tottenham leva empate do Newcastle no final

Brasileiro Joelinton marcou o primeiro gol da partida, mas o camisa 10 dos Spurs balançou as redes em duas oportunidades em menos de sete minutos...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 12:06

LanceNet

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
No Saint James' Park, Newcastle e Tottenham ficaram no empate em 2 a 2. Harry Kane marcou duas vezes para os Spurs, enquanto o brasileiro Joelinton e Willock deixaram tudo igual.
Joelinton abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após falha da defesa, a bola sobrou para Longstaff, que achou o brasileiro livre na área. Ele apenas completou para o fundo da rede.A partida, porém, era de Harry Kane. O furacão passou pela defesa do Newcastle e contou com uma bola sobrada para empatar a partida em menos de dois minutos.
E foi ele quem virou o jogo também. Quatro minutos depois, Kane recebeu em profundidade e chutou cruzado para colocar os Spurs na frente do placar.
Assim como nos outros jogos, o Tottenham pecou no final. Aos 40, a bola sobrou na pequena área para Willock, que finalizou e deixou tudo igual.
Com o resultado, os Spurs se mantém na quinta colocação, com 49 pontos. O Newcastle é o 17º, com 29.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados