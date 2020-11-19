Kane elogia Mourinho: 'Entendeu meu estilo de jogo com perfeição'

- Está sendo muito bom trabalhar com José Mourinho e perceber como é que ele lida com as várias situações e problemas. É uma grande experiência de aprendizagem. Além disso, acho que ele entendeu o meu jogo com perfeição. Percebeu que gosto de voltar para pegar a bola e avisou aos atacantes para irem ao fundo. Assim tenho sempre opções - disse à "AP".Além disso, com o Tottenham na vice-liderança da Premier League, Kane enxerga uma possibilidade para conquistar um troféu. - Ainda falta muito, a temporada é longa, mas sem dúvidas foi um bom começo. Estamos jogando bem, mas sabemos que existem coisas que precisam melhorar.