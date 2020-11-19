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futebol

Kane elogia Mourinho: 'Entendeu meu estilo de jogo com perfeição'

Atacante inglês vive grande fase no Tottenham e deu créditos ao treinador português...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 16:16

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:16

Crédito: NEIL HALL / AFP
Um dos principais jogadores do Tottenham na temporada, Harry Kane deu créditos ao treinador José Mourinho por sua boa fase. Com 13 gols em 14 jogos, o inglês destacou a influência do seu comandante.
- Está sendo muito bom trabalhar com José Mourinho e perceber como é que ele lida com as várias situações e problemas. É uma grande experiência de aprendizagem. Além disso, acho que ele entendeu o meu jogo com perfeição. Percebeu que gosto de voltar para pegar a bola e avisou aos atacantes para irem ao fundo. Assim tenho sempre opções - disse à "AP".Além disso, com o Tottenham na vice-liderança da Premier League, Kane enxerga uma possibilidade para conquistar um troféu. - Ainda falta muito, a temporada é longa, mas sem dúvidas foi um bom começo. Estamos jogando bem, mas sabemos que existem coisas que precisam melhorar.

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