Kane e Partey são dúvidas para clássico entre Tottenham e Arsenal

Arsenal e Tottenham se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Inglês, mas os técnicos Mikel Arteta e José Mourinho sofrem com os possíveis desfalques de Thomas Partey e Harry Kane para o duelo. Enquanto o meio-campista dos Gunners se recupera de uma lesão na coxa, o centroavante não teve seu problema revelado.
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Arteta afirmou que o recém-contratado treinou separado do grupo na última semana e que o atleta será avaliado novamente nesta semana para saber como está se sentindo. O técnico espanhol não quer apressar a recuperação e que a presença de Partey em campo ou não irá depender dos próximos dias. O jogador está descartado para o duelo desta quinta pela Liga Europa.
Assim como o rival, Kane não irá entrar em campo pela competição europeia contra o LASK, enquanto o treinador português deixou em aberto a possibilidade do artilheiro entrar em campo no clássico londrino. Apesar da ausência do camisa nove nesta quinta, Mourinho está otimista quanto a participação dele no domingo.