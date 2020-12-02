Kane e Partey são dúvidas para clássico entre Tottenham e Arsenal

Crédito: NEIL HALL / AFP

Arsenal e Tottenham se enfrentam neste domingo pelo Campeonato Inglês, mas os técnicos Mikel Arteta e José Mourinho sofrem com os possíveis desfalques de Thomas Partey e Harry Kane para o duelo. Enquanto o meio-campista dos Gunners se recupera de uma lesão na coxa, o centroavante não teve seu problema revelado.

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Arteta afirmou que o recém-contratado treinou separado do grupo na última semana e que o atleta será avaliado novamente nesta semana para saber como está se sentindo. O técnico espanhol não quer apressar a recuperação e que a presença de Partey em campo ou não irá depender dos próximos dias. O jogador está descartado para o duelo desta quinta pela Liga Europa.