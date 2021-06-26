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futebol

Kane diz que não recebeu contato do Tottenham para falar sobre o futuro

Atacante inglês de 27 anos recebeu proposta do Manchester City no início da semana...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 10:02

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 10:02
Crédito: JUAN MABROMATA / AFP
Apesar de ser um dos destaques da seleção inglesa, Harry Kane ainda não brilhou nesta edição da Eurocopa. O atacante também vive indefinição quanto ao clube que defenderá na próxima temporada. Com proposta do Manchester City na mesa, o atleta afirmou ao 'SkySports' que não recebeu nenhum contato do Tottenham para falar sobre o futuro na equipe."Agora eu estou totalmente focado na seleção. Meu irmão é meu agente, mas a única vez que falei com ele de verdade nas últimas semanas foi: 'Boa sorte, vamos ganhar e levar a Inglaterra até o fim'. Depois dos jogos, tenho apenas um dos fisioterapeutas do clube apenas verificando, certificando-se de que está tudo bem, mas fora isso, não teve (qualquer contato). Tenho mensagens de boa sorte e coisas assim, mas nada além disso", disse o atacante.
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Ainda segundo o portal, no início da semana, o Manchester City ofereceu uma proposta de 100 milhões de libras (R$ 685 milhões) pelo atacante de de 27 anos. Revelado pelos Spurs, o atacante também passou por Milwall, Norwich e Leicester. Há oito temporadas seguidas no clube, o jogador, apesar das temporadas goleadoras, não conquistou nenhum título pela equipe.
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