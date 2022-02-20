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Kane diz que enfrentar o Manchester City não foi uma 'motivação extra' após negociação frustrada

Camisa 10 do Tottenham foi alvo do clube de Pep Guardiola no início da temporada e recebeu quatro propostas. Spurs bateram o pé e não liberaram sua principal estrela...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 10:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 10:51
Melhor em campo na vitória do Tottenham sobre o Manchester City, no último sábado, pelo Campeonato Inglês, o atacante Harry Kane falou após o jogo e garantiu que enfrentar o time de Pep Guardiola não foi uma "motivação extra". No triunfo por 3 a 2, o camisa 10 marcou duas vezes e participou da jogada do outro gol.- Motivação extra? Não. Para mim foi o fato do Tottenham estar numa sequência de três derrotas consecutivas e de precisarmos de voltar a entrar nos eixos - declarou o atacante quando perguntado sobre a negociação com o City no início da temporada.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Harry Kane era o principal objetivo do Manchester na janela de transferências de verão, tendo recebido quatro ofertas segundo o técnico Pep Guardiola. O Tottenham, porém, bateu o pé e não liberou sua principal estrela para o atual líder da Premier League.
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Sobre a partida, Kane elogiou o Manchester City, a quem classificou como "uma das melhores equipes do mundo", mas fez questão de dividir o mérito com seus companheiros.
- É sempre complicado jogar contra uma das melhores equipes do mundo e conseguir um resultado deste é especial. Eu vou estampar as manchetes porque marquei o gol, mas todo time foi extraordinário - finalizou.
Crédito: KanequasefoipararemManchester,masficouemLondresedecidiucontraoCity(Foto:LINDSEYPARNABY/AFP

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