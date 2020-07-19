Kane brilha, Tottenham aproveita chance e vence Leicester em Londres

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O resultado pode não ter refletido exatamente o que foi a partida, mas o Tottenham foi mais eficiente, aproveitou suas chances em casa e venceu o Leicester por 3 a 0. Com o resultado, o time comandado por JOsé Mourinho garante os três pontos para se manter na briga por vaga na Liga Europa. Os destaques da partida foram Harry Kane, com dois gols, e Lloris, com grandes defesas. O Leicester pode sair do G-4 nesta rodada caso o Manchester United pontue contra o West Ham.

EQUILÍBRIOO Tottenham saiu na frente logo aos seis minutos de jogo com Son recebendo longo lançamento de Kane, fazendo jogada individual e chutando com desvio para o fundo da redes. O Leicester pressionou para tentar empatar com Vardy finalizando de calcanhar aos 19 e com Perez aproveitando cruzamento aos 24, mas ambos pararam em grandes defesas de Lloris. Aos 29, o sul-coreano respondeu com uma finalização para boa defesa de Schmeichel.

CONTRA-ATAQUESOs mandantes aproveitaram a pressão dos Foxes para ampliar o marcador aos 36 minutos com Kane finalizando cruzado após assistência de Lucas Moura. Em outro contra-ataque puxado pelo brasileiro, o centroavante inglês foi novamente acionado na esquerda, limpou a jogada para o meio e fez seu segundo gol no duelo.