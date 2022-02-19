Kane brilha e Tottenham vence Manchester City pela Premier League

O Tottenham venceu o Manchester City por 3 a 2 no Etihad Stadium pela 26ª rodada da Premier League. O City controlou as ações da partida, mas a estrela de Kane brilhou e o atacante decidiu o jogo para os Spurs. A equipe de Pep Guardiola segue na liderança, enquanto o Tottenham avançou para a sétima colocação.
SPURS NA FRENTE!Apesar da pressão ofensiva do City, quem abriu o placar no Etihad Stadium foi o Tottenham. Logo no início, aos quatro minutos, Harry Kane acertou um lindo passe que deixou Son livre para carregar a bola e tocar para Kulusevski marcar o primeiro do jogo.
PRESSÃO DO CITY E O EMPATE!Mesmo atrás do placar, quem controlava as ações do jogo era o Manchester City. A equipe de Pep Guardiola dominou a posse de bola na primeira etapa e criou grandes oportunidades de gol. Dessa forma, o City achou o gol de empate. Aos 32 minutos, o goleiro Lloris soltou uma bola cruzada por Sterling que sobrou nos pés de Gundogan, livre de marcação, para marcar.
KANE MARCA!Na segunda etapa, o City seguiu com o controle das ações, mas o Tottenham conseguiu voltar a frente do placar. Aos 13 minutos, Son levantou na área para Kane marcar no canto do gol.
CITY EMPATA!O City seguiu buscando o gol de empate e, no fim do jogo, achou um pênalti. Aos 44 minutos do segundo tempo, a bola bateu na mão de Romero e o árbitro foi no VAR para assinalar a penalidade. Mahrez foi para a bola e converteu a cobrança.
KANE DECIDE!O resultado já parecia estar definido no Etihad Stadium, mas Kane apareceu para decidir mais uma vez. Aos 49 minutos da etapa final, o atacante se antecipou à marcação de Walker e marcou de cabeça no cruzamento de Kulusevski. Vitória do Tottenham!
SEQUÊNCIAO Manchester City volta a campo no sábado para enfrentar o Everton, pela 27ª rodada da Premier League. Enquanto o Tottenham visita o Burnley, em partida que havia sido adiada pela 13ª rodada da liga inglesa.