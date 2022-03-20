futebol

Kane atua de garçom, Son brilha e Tottenham vence o West Ham

Spurs marcaram dois gols no início do jogo e Son foi o grande protagonista da partida...
LanceNet

Publicado em 20 de Março de 2022 às 15:26

O Tottenham conquistou grande vitória sobre o West Ham por 3 a 1 pela Premier League. Em dia de Kane de garçom e com Son brilhando, os Spurs ultrapassaram os Hammers na classificação e se aproximam da zona de Championss League.INÍCIO FULMINANTEO Tottenham iniciou a partida com mais ímpeto e abriu o placar no início do jogo. Aos oito minutos, Kane fez jogada individual pelo lado direito da área, cruzou para Son, mas Zouma desviou contra a própria meta na dividida. Aos 11, o sul-coreano foi acionado na área, mas a finalização parou na trave.
> Veja a tabela da Premier League
TENTANDO EQUILIBRARNa sequência, os Spurs seguiram pressionando e Son ampliou o marcador aos 23 minutos após receber longo passe em profundidade de Kane, limpar a marcação e finalizar para balançar as redes. Aos 35, o West Ham diminuiu o marcador com Benrahma aproveitando desvio no primeiro pau após cobrança de escanteio e completando para o fundo do gol.
GARÇOM E ARTILHEIRO​No segundo tempo, o Tottenham desperdiçou chances claras de gols. Aos cinco minutos, Son armou rápido contra-ataque, acionou Kane pela esquerda da área, mas o camisa 10 bateu para grande defesa de Fabianski. Aos 44, Lloris fez longo lançamento, Kane desviou de cabeça e o sul-coreano avançou com a bola e anotou o 3º gol da equipe.
Crédito: Son brilha em dia de vitória do Tottenham sobre o West Ham (IAN KINGTON/AFP)

