Kane afirma: 'Nunca disse que ficaria no Tottenham toda a minha carreira'

O atacante Harry Kane afirmou que nunca prometeu que seria jogador do Tottenham por toda a sua carreira, em entrevista ao ex-atleta Gary Neville para o programa "The Overlap". O artilheiro afirma que ainda tem objetivos para alcançar enquanto profissional.- Eu não quero chegar no fim da minha carreira e ter arrependimentos. Eu quero ser o melhor que posso ser. Eu nunca disse que ficaria no Tottenham o resto da minha carreira. E eu nunca disse que deixaria os Spurs. Eu sinto que ainda tenho sete ou oito anos e não estou com pressa ou desesperado para nada.
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O camisa 10 revelou que acredita que tem capacidade para produzir números melhores do que vem fazendo como jogador da equipe londrina. E a meta do artilheiro é chegar perto do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fizeram em suas trajetórias.
- Eu sinto que posso ser melhor do que venho sendo e produzir números melhores do que neste momento. Não tenho medo de dizer que quero ser o melhor e chegar no nível de Messi e Ronaldo. Meu objetivo é vencer troféus, marcar 50, 60 ou 70 gols toda temporada. Esse é o padrão que quero estabelecer para mim.
Na última quarta-feira, o "The Sun" publicou que o Manchester United e Manchester City eram os principais clubes na briga por Kane. No entanto, nenhuma proposta oficial havia sido apresentada ao Tottenham, que deve pedir um valor acima dos 100 milhões de libras (R$ 748 milhões).