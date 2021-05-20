Kane afirma: 'Nunca disse que ficaria no Tottenham toda a minha carreira'

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP

O atacante Harry Kane afirmou que nunca prometeu que seria jogador do Tottenham por toda a sua carreira, em entrevista ao ex-atleta Gary Neville para o programa "The Overlap". O artilheiro afirma que ainda tem objetivos para alcançar enquanto profissional.​​- Eu não quero chegar no fim da minha carreira e ter arrependimentos. Eu quero ser o melhor que posso ser. Eu nunca disse que ficaria no Tottenham o resto da minha carreira. E eu nunca disse que deixaria os Spurs. Eu sinto que ainda tenho sete ou oito anos e não estou com pressa ou desesperado para nada.

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O camisa 10 revelou que acredita que tem capacidade para produzir números melhores do que vem fazendo como jogador da equipe londrina. E a meta do artilheiro é chegar perto do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fizeram em suas trajetórias.

- Eu sinto que posso ser melhor do que venho sendo e produzir números melhores do que neste momento. Não tenho medo de dizer que quero ser o melhor e chegar no nível de Messi e Ronaldo. Meu objetivo é vencer troféus, marcar 50, 60 ou 70 gols toda temporada. Esse é o padrão que quero estabelecer para mim.