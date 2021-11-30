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Kalil sugere festa do título do Galo na esplanada do Mineirão

Prefeito de Belo Horizonte comentou sobre as possibilidades de o Alvinegro celebrar a conquista do bicampeonato brasileiro ...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 20:05

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 20:05

O Atlético-MG está em contagem regressiva para ser o campeão brasileiro de 2021. Ou o Galo empata duas vezes, ou com um tropeço do Flamengo, um empate, já resolverá sua vida no campeonato. E a festa pode ser antecipada e com muita gente na rua. Mas, ainda não há um espaço definido para celebrar o bicampeonato nacional. E o prefeito Alexandre Kalil , ex-mandatário do Galo, deu uma sugestão para que os atleticanos comemorem. -A Prefeitura não impede nada. O Atlético foi na prefeitura, conversou conosco, temos que ter bom senso, então temos que ter bom senso, temos lugares mais apropriados, como a esplanada do Mineirão que é um lugar mais aberto-disse. Kalil revelou que time alvinegro procurou a prefeitura para passar seu plano de festa. Oficialmente, há uma previsão de público para domingo, 5 de dezembro, depois do duelo com o Red Bull Bragantino. Um dos locais mais conhecidos da capital mineira, a Savassi, deve ser o destino da Massa Alvinegra. - Mas vamos conversar porque foram atrás da gente, qualquer festa precisa do poder público. Não adianta tentar fazer em lugar apertado, até para contrapor. Pode ser que a festa seja até hoje, terça, a gente nem sabe. Se quiserem fazer um planejamento bacana, apolítico, a prefeitura está de braços abertos como é festa do Cruzeiro, do Atlético e do América, a do Atlético pra mim é mais gostosa - completou Kalil, durante coletiva de imprensa. Apesar da fala de Kalil, o órgão que cuida do trânsito da capital, BHTrans, informou que não foi consultada pelo Atlético para fazer uma festa nas ruas da cidade.
Crédito: Atorcidaalvinegraestámuitopertodesoltarogritodecampeão-(YuriEDMUNDO/POOL/AFP

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