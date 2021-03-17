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futebol

Kalil comemora primeiro gol na temporada e agradece os companheiros: 'Nunca deixaram de acreditar em mim'

Atacante fez o gol da vitória do Oeste no último final de semana
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Publicado em 17 de Março de 2021 às 13:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 13:03
Crédito: Guilherme Drovas / Oeste FC
O Oeste segue 100% no Campeonato Paulista da Série A2. No último domingo (14), a equipe encarou o Atlético Monte Azul, fora de casa, e venceu por 1 a 0, com gol anotado nos minutos finais pelo atacante Kalil. O resultado deixa o Rubrão na liderança da competição, ao lado do Água Santa e do XV de Piracicaba, com 12 pontos em quatro jogos.
CONFIRA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO ATULIZADA DA SÉRIE A2 DO PAULISTÃONo Oeste desde o ano passado, Kalil balançou as redes pela primeira vez em 2021. Recuperado da lesão no joelho que o afastou por alguns meses em 2020, o centroavante se emocionou ao falar pelo gol marcado diante da equipe de Monte Azul Paulista.
- Muito feliz por ter marcado meu o primeiro gol no campeonato e ainda por cima nos minutos finais do jogo. Foi um gol importante para o grupo, mas especialmente para mim, que passei por um momento difícil com uma lesão grave no joelho - disse Kalil, antes de completar:
- Fiquei muito emocionado com o gol e grato pela oportunidade. Agradeço a Deus e ao treinador Cavalo pela chance e também aos meus companheiros que nunca deixaram que acreditar em mim - concluiu.Para se manter na liderança, o Rubrão volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, diante do Red Bull, na Arena Barueri.

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