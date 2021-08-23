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Kalil assume responsabilidade por volta de torcida em BH e fala em ataques partindo do Atlético-MG

O prefeito da capital mineira também falou em "fracasso e escândalo" sobre a nova proibição de torcida nos estádios...
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Publicado em 

23 ago 2021 às 17:06

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 17:06

Após a Prefeitura de Belo Horizonte vetar a presença de público nos estádios da cidade pelos equívocos e mau comportamento dos torcedores nos jogos do Galo contra o River Plate, na Libertadores, e do Cruzeiro na Série B, diante do Confiança, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil se pronunciou. Ao seu estilo, Kalil falou em “escândalo nacional” e “fracasso “ pelos ocorridos nos dois jogos que aconteceram na última semana. O chefe do executivo da capital mineira admitiu que o erro de liberar as partidas foi dele e mandou recados para os dirigentes do Atlético-MG, que o criticaram pelo veto de público nos estádios. Confira nos vídeos a fala de Kalil O Prefeito de BH se pronunciou sobre a proibição de torcedores nos estádios da cidade-(Divulgação/PBH)

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