Kalidou Koulibaly, do Napoli, entra na mira do Atlético de Madrid

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O Atlético de Madrid busca a contratação de Kalidou Koulibaly, do Napoli. De acordo com o "Il Mattino", o zagueiro, que é um dos jogadores mais disputados do mercado europeu, dificilmente sairá do clube italiano devido ao alto valor pedido.

O preço de Koulibaly ainda não foi alcançado por nenhum clube, mas o Atlético de Madrid é o que chegou mais perto e deve oferecer uma proposta maior. O Napoli pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões) pelo jogador. Everton e Manchester United também demonstraram interesse.