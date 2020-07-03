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Kalidou Koulibaly, do Napoli, entra na mira do Atlético de Madrid

Zagueiro senegalês é um dos jogadores mais disputados no mercado...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 15:41

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:41

Crédito: AFP
O Atlético de Madrid busca a contratação de Kalidou Koulibaly, do Napoli. De acordo com o "Il Mattino", o zagueiro, que é um dos jogadores mais disputados do mercado europeu, dificilmente sairá do clube italiano devido ao alto valor pedido.
O preço de Koulibaly ainda não foi alcançado por nenhum clube, mas o Atlético de Madrid é o que chegou mais perto e deve oferecer uma proposta maior. O Napoli pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões) pelo jogador. Everton e Manchester United também demonstraram interesse.
Assumindo a possível perda de seu zagueiro titular, o Napoli já tem um alvo: Gabriel dos Santos, do Lille. O brasileiro fez uma grande temporada na França e pode ser o novo reforço dos italianos.

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