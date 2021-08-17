Kaká Mendes é otimista sobre campanha do Al-Akhdoud na elite do futebol da Arábia Saudita

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Atual campeão da segunda divisão árabe, o Al-Akhdoud, do meia brasileiro Kaká Mendes, realiza uma mini pré-temporada no Egito visando uma nova campanha de destaque no futebol da Arábia Saudita. Artilheiro e grande nome do título que levou a equipe à elite do país, o cearense mostra-se animado com as possibilidades do clube na próxima temporada.

- Temos uma base e boa estrutura. Chegamos à primeira divisão com moral e precisamos confirmar a expectativa que todos tem de nós. Restam três semanas para o começo da liga e até lá iremos nos aprimorar ao máximo para iniciá-la inteiramente prontos - disse.

A respeito de objetivos dentro da competição, Kaká acha precoce qualquer tipo de previsão. No entanto, garante que o Al-Akhdoud não pretende ser coadjuvante no campeonato.