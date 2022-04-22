Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kaká completa 40 anos; veja os números dele pelo São Paulo

Ídolo do Tricolor, o ex-meia recebeu homenagem do clube nas redes sociais...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 11:00
Nesta sexta-feira (22), o ídolo do São Paulo Kaká, completa 40 anos. O jogador recebeu homenagem do clube nas redes sociais.  - Hoje é aniversário de verdadeiro craque tricolor: Kaká completa 40 anos - escreveu o São Paulo nas redes sociais.
Pelo Tricolor, Kaká disputou 155 jogos e marcou 51 gols, conquistando o Torneio Rio–São Paulo de 2001 e o Supercampeonato Paulista de 2002. Nessa sua primeira passagem, marcada pelos dois títulos, ele jogou 131 partidas, com68 vitórias, 28 empates e 35 derrotas, anotando 48 gols. Depois, Kaká acabou se transferindo para o Milan-ITA, onde recebeu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, em 2007. Após passagem pelo Real Madrid-ESP, Kaká retornou ao São Paulo em 2014.
Nessa segunda passagem, foram 24 jogos, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com três gols marcados.
NÚMEROS DE KAKÁ PELO SÃO PAULO155 jogos82 vitórias33 empates40 derrotas51 gols marcados
Crédito: Kakácompleta40anosnestasexta-feira(Foto:EricoLeonan/SãoPauloFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados