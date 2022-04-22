Kaká completa 40 anos; veja os números dele pelo São Paulo

Nesta sexta-feira (22), o ídolo do São Paulo Kaká, completa 40 anos. O jogador recebeu homenagem do clube nas redes sociais. - Hoje é aniversário de verdadeiro craque tricolor: Kaká completa 40 anos - escreveu o São Paulo nas redes sociais.

Pelo Tricolor, Kaká disputou 155 jogos e marcou 51 gols, conquistando o Torneio Rio–São Paulo de 2001 e o Supercampeonato Paulista de 2002. Nessa sua primeira passagem, marcada pelos dois títulos, ele jogou 131 partidas, com68 vitórias, 28 empates e 35 derrotas, anotando 48 gols. Depois, Kaká acabou se transferindo para o Milan-ITA, onde recebeu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo, em 2007. Após passagem pelo Real Madrid-ESP, Kaká retornou ao São Paulo em 2014.

Nessa segunda passagem, foram 24 jogos, com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com três gols marcados.

NÚMEROS DE KAKÁ PELO SÃO PAULO155 jogos82 vitórias33 empates40 derrotas51 gols marcados