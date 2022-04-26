Kaká comenta idolatria no São Paulo e vínculo com o clube: 'Esse vínculo institucional para mim é muito forte'

Em entrevista ao podcast Podpah, Kaká falou na última segunda-feira (25) sobre ser considerado ídolo no São Paulo e sobre vínculo que mantém com o clube. O jogador estreou na equipe em 2001 e se despediu em 2014. GALERIA> Veja quais atletas estão torcendo para o Paulo André na final do BBB 22Durante sua trajetória no Tricolor paulista, em suas duas passagens, Kaká disputou 155 jogos, com 82 vitórias, 33 empates, 40 derrotas e 51 gols marcados. O jogador falou sobre ser considerado até hoje como ídolo no São Paulo pelos torcedores, mesmo com poucos títulos na equipe. De acordo com ele, esse vínculo com o time é instituicional.TABELA> Veja tabela do Brasileirão 2022 e simule os próximos jogos- Falo sempre: As pessoas me consideram ídolo do São Paulo mais por conta institucional do que conquista porque eu não conquistei grandes coisas no São Paulo. Eu consegui desvincular o fato de ser reconhecido como ídolo do clube por conquistas de títulos. Então, o torcedor e eu me identifico com o clube. Cresci lá dentro e sou alguém que chegou ao topo do mundo pelo São Paulo. Esse vínculo institucional para mim é muito forte e fico feliz de fazer parte - disse.Pelo Tricolor, conquistou o Torneio Rio-São Paulo de 2001, foi vice-campeão do Brasileirão e semifinalista da Sul-Americana de 2014, além de ter sido considerado o melhor jogador do mundo em 2007. Ao ser questionado se jogaria em outra equipe ao final de sua carreira, Kaká revelou que recebeu diversas propostas de times brasileiros, mas que o São Paulo seria sua prioridade. O ex-jogador atuou pela última vez em uma equipe profissional em 2017, pelo Orlando City.