Kaique Rocha lamenta empate do Inter no Beira-Rio

Crédito: Divulgação / Internacional

A quinta-feira termina de maneira amarga para o Internacional. No Beira-Rio, o Colorado vencia o Bragantino até o último minuto quando levou o empate.

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O placar de 1 a 1 irritou os atletas do Inter, principalmente o zagueiro Kaique Rocha, que fazia a sua estreia no time titular e viu a vitória escapar entre os dedos.

‘Estava sendo a estreia perfeita, time se dedicou até o final, mas sabemos que o Bragantino tem uma boa equipe, uma ótima campanha fora de casa também. E lamentar um pouco. Seis minutos de acréscimo não dá para entender. Não houve nenhum gol, nenhum tipo de confusão, difícil de entender. Mas faz parte. Vamos lutar para ganhar na próxima partida’, declarou ao Premiere.

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