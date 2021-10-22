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futebol

Kaique Rocha lamenta empate do Inter no Beira-Rio

Zagueiro fez a sua estreia no time principal e não evitou o tropeço dentro de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2021 às 23:10

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 23:10

Crédito: Divulgação / Internacional
A quinta-feira termina de maneira amarga para o Internacional. No Beira-Rio, o Colorado vencia o Bragantino até o último minuto quando levou o empate.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar de 1 a 1 irritou os atletas do Inter, principalmente o zagueiro Kaique Rocha, que fazia a sua estreia no time titular e viu a vitória escapar entre os dedos.
‘Estava sendo a estreia perfeita, time se dedicou até o final, mas sabemos que o Bragantino tem uma boa equipe, uma ótima campanha fora de casa também. E lamentar um pouco. Seis minutos de acréscimo não dá para entender. Não houve nenhum gol, nenhum tipo de confusão, difícil de entender. Mas faz parte. Vamos lutar para ganhar na próxima partida’, declarou ao Premiere.
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Agora, o Inter junta os cacos e volta a campo no domingo, quando recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

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