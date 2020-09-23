Kaio Nunes completa um ano de estreia na Série A do Brasileirão

Crédito: Reprodução/Instagram @_kaionunes

O meia Kaio Nunes, atualmente no Goiás, completa nessa quarta-feira (23) um ano de sua estreia pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida em questão, o Esmeraldino enfrentou o Fluminense no Serra Dourada em duelo que terminou em 3 a 0 para os goianos.

E o primeiro compromisso de Kaio na elite do futebol nacional não podia ser melhor já que, além da goleada, ele deu sua primeira assistência ao tocar para o meia Yago Felipe (hoje jogador da equipe carioca) que chutou na saída do goleiro. De lá até aqui, pela equipe do Centro-Oeste já foram 22 partidas disputadas com 11 vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Na atual temporada, o camisa 19 jogou apenas três partidas antes de sofrer uma ruptura do tendão do bíceps femural, lesão que o tirou deste início de Brasileirão e das fases decisivas da Copa do Brasil, competição onde o esmeraldino já foi eliminado após vencer o primeiro jogo diante do Vasco no Rio de Janeiro, mas perder no tempo normal e nas penalidades o confronto na Serrinha.

Kaio já trabalha duro em busca de sua recuperação e tenta acelerar o ritmo para conseguir ajudar o Goiás ainda nesta temporada. O clube atualmente ocupa a lanterna do torneio, conquistando apenas oito pontos dos 24 disputados.