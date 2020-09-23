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futebol

Kaio Nunes completa um ano de estreia na Série A do Brasileirão

Primeiro duelo do atleta na elite do futebol nacional teve direito a assistência e grande vitória por 3 a 0 em casa frente ao Fluminense...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 12:50
Crédito: Reprodução/Instagram @_kaionunes
O meia Kaio Nunes, atualmente no Goiás, completa nessa quarta-feira (23) um ano de sua estreia pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na partida em questão, o Esmeraldino enfrentou o Fluminense no Serra Dourada em duelo que terminou em 3 a 0 para os goianos.
E o primeiro compromisso de Kaio na elite do futebol nacional não podia ser melhor já que, além da goleada, ele deu sua primeira assistência ao tocar para o meia Yago Felipe (hoje jogador da equipe carioca) que chutou na saída do goleiro. De lá até aqui, pela equipe do Centro-Oeste já foram 22 partidas disputadas com 11 vitórias, cinco empates e seis derrotas.
Na atual temporada, o camisa 19 jogou apenas três partidas antes de sofrer uma ruptura do tendão do bíceps femural, lesão que o tirou deste início de Brasileirão e das fases decisivas da Copa do Brasil, competição onde o esmeraldino já foi eliminado após vencer o primeiro jogo diante do Vasco no Rio de Janeiro, mas perder no tempo normal e nas penalidades o confronto na Serrinha.
Kaio já trabalha duro em busca de sua recuperação e tenta acelerar o ritmo para conseguir ajudar o Goiás ainda nesta temporada. O clube atualmente ocupa a lanterna do torneio, conquistando apenas oito pontos dos 24 disputados.
- Lembro da minha estreia na competição e como foi marcante para mim. O que eu mais quero é voltar logo a treinar e jogar bola. Quero ajudar meus companheiros e continuar fazendo o melhor com a camisa do Goiás. Agora é foco total na recuperação - ratificou o jogador de 23 anos de idade.

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