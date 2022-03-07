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Kaio Jorge mostra rápida recuperação e pode voltar aos gramados antes do planejado

Atacante brasileiro da Juventus sofreu grave lesão no joelho direito em fevereiro
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LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 17:10

Publicado em 07 de Março de 2022 às 17:10

O atacante Kaio Jorge, da Juventus, sofreu uma lesão no joelho direito no último mês. Em nota publicada, a equipe italiana informou que o tempo de recuperação é de oito meses. Com trabalhos físicos e de fisioterapia, o atleta tem demonstrado evolução. A cirurgia foi bem sucedida, e o camisa 21 pode voltar aos gramados antes do tempo previsto. Segundo pessoas próximas ao jogador, a recuperação está melhor do que se imaginava. A dedicação e o foco do atacante, aliados ao bom condicionamento físico, podem fazer com que o retorno seja antecipado em até dois meses.
Kaio segue fazendo o tratamento em casa e também no clube. Mesmo lesionado, o jovem jogador, que foi finalista e um dos artilheiros da Libertadores 2020, mantém a forma física em dia.
O brasileiro sofreu a lesão aos 23 minutos do primeiro tempo da partida contra o Pro Patria, pela Serie C italiana. Ele ainda tentou continuar em campo, mas, por conta das dores, foi substituído. O atacante deixou o campo de maca.
Crédito: KaioJorgefocanarecuperaçãoparavoltaraosgramados(Foto:Divulgação

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