Kaio Jorge mostra rápida recuperação e pode voltar aos gramados antes do planejado

O atacante Kaio Jorge, da Juventus, sofreu uma lesão no joelho direito no último mês. Em nota publicada, a equipe italiana informou que o tempo de recuperação é de oito meses. Com trabalhos físicos e de fisioterapia, o atleta tem demonstrado evolução. A cirurgia foi bem sucedida, e o camisa 21 pode voltar aos gramados antes do tempo previsto. Segundo pessoas próximas ao jogador, a recuperação está melhor do que se imaginava. A dedicação e o foco do atacante, aliados ao bom condicionamento físico, podem fazer com que o retorno seja antecipado em até dois meses.