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futebol

Kai Havertz testa positivo para a Covid-19 e desfalca o Chelsea

Jogador foi titular nas últimas partidas do Chelsea, mas ficou de fora do duelo desta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Jogador deve perder Data-Fifa pela Alemanha...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 16:45

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:45

Crédito: OLI SCARFF / POOL / AFP
Fora da partida do Chelsea contra o Rennes, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o meia-atacante Kai Haverz testou positivo para a Covid-19. O técnico dos Blues, Frank Lampard, foi quem deu a notícia e logo em seguida o clube de Londres confirmou.- Frank Lampard confirmou que Kai Havertz testou positivo para Covid-19. Como consequência, o jogador está agora passando por um período de isolamento e não está envolvido no jogo desta noite da Champions League contra o Rennes - disse o Chelsea através do Twitter.
Havertz foi titular na partida contra o Krasnodar, da Rússia, pela Liga dos Campeões, na última semana e também começou jogando contra o Burnley, no fim de semana, pelo Campeonato Inglês. O jogador deve ficar de fora da convocação da Alemanha para a próxima Data-Fifa.

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