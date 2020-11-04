Kai Havertz testa positivo para a Covid-19 e desfalca o Chelsea

Fora da partida do Chelsea contra o Rennes, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, o meia-atacante Kai Haverz testou positivo para a Covid-19. O técnico dos Blues, Frank Lampard, foi quem deu a notícia e logo em seguida o clube de Londres confirmou.- Frank Lampard confirmou que Kai Havertz testou positivo para Covid-19. Como consequência, o jogador está agora passando por um período de isolamento e não está envolvido no jogo desta noite da Champions League contra o Rennes - disse o Chelsea através do Twitter.