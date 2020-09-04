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futebol

Kai Havertz é liberado pela seleção alemã e viaja para realizar exames médicos no Chelsea

De acordo com a imprensa alemã, a negociação é no valor de R$ 629 milhões...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:41

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 11:41
Crédito: Martin Meissner / AFP
O alemão Kai Havertz, destaque do Bayern LeverKusen, foi liberado pela federação alemã (DFB), da concentração em Stuttgart, para viajar a Londres e realizar exames médicos no Chelsea. O meia foi convocado para os primeiros dois jogos da Alemanha pela Liga das Nações.Após realizar todos os exames, a transferência de Havertz do Bayer Leverkusen para o clube inglês deve ser oficializada. De acordo com a imprensa alemã, a negociação é no valor de 100 milhões de euros (R$ 629 milhões). Seria a mais cara do futebol alemão.
- O futuro pertence ao Kai, em seu clube e na seleção. Claro que preferiríamos que ele continuasse totalmente concentrado na seleção e neste início de trabalho nosso. Mas sabemos da importância disso para o Bayer Leverkusen e para o jogador, então temos que lidar com o caso de maneira responsável - declarou Oliver Bierhoff, diretor de seleções.

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