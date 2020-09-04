Kai Havertz é liberado pela seleção alemã e viaja para realizar exames médicos no Chelsea

O alemão Kai Havertz, destaque do Bayern LeverKusen, foi liberado pela federação alemã (DFB), da concentração em Stuttgart, para viajar a Londres e realizar exames médicos no Chelsea. O meia foi convocado para os primeiros dois jogos da Alemanha pela Liga das Nações.Após realizar todos os exames, a transferência de Havertz do Bayer Leverkusen para o clube inglês deve ser oficializada. De acordo com a imprensa alemã, a negociação é no valor de 100 milhões de euros (R$ 629 milhões). Seria a mais cara do futebol alemão.