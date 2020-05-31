Kai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeu

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

A briga por Kai Havertz, joia do Bayer Leverkusen, promete ser grande na janela de transferências. O jogador é principal nome do clube alemão desde a volta da Bundesliga e já marcou cinco gols em quatro partidas.

Segundo o jornalista italiano Nicolò Schira, referência em notícias sobre negociações, quatro clubes desejam a contratação do meia, que também joga de atacante: Real Madrid, da Espanha, Bayern de Munique, da Alemanha, e Arsenal e Chelsea, da Inglaterra.

O preço que o Leverkusen pede, no entanto, não é nada baixo. De acordo com a informação do jornalista, os alemães desejam, pelo menos, 80 milhões de euros (R$ 482 milhões) para liberar seu principal jogador.