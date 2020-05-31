Kai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeu

A briga por Kai Havertz, joia do Bayer Leverkusen, promete ser grande na janela de transferências. O jogador é principal nome do clube alemão desde a volta da Bundesliga e já marcou cinco gols em quatro partidas.
Segundo o jornalista italiano Nicolò Schira, referência em notícias sobre negociações, quatro clubes desejam a contratação do meia, que também joga de atacante: Real Madrid, da Espanha, Bayern de Munique, da Alemanha, e Arsenal e Chelsea, da Inglaterra.
O preço que o Leverkusen pede, no entanto, não é nada baixo. De acordo com a informação do jornalista, os alemães desejam, pelo menos, 80 milhões de euros (R$ 482 milhões) para liberar seu principal jogador.
REAL MADRID MAIS PERTONa edição deste domingo do jornal "Marca", da Espanha, a informação é de que o clube merengue tinha quase tudo certo para acertar a contratação do atleta para a próxima temporada. No entanto, com a crise financeira causa pela pandemia de coronavírus, a negociação fora paralisada.E MAIS:Paris Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de IcardiGoverno britânico anuncia retomada das competições esportivasPSG subindo: confira quais são os 10 clubes mais valiosos da EuropaDirigente do Bayern Munique dá pista sobre futuro de Sané E MAIS: