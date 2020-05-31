Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeu

Jovem estrela é um dos principais jogadores em atividade em solo alemão e tem despertado o interesse de grandes clubes do Velho Continente...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mai 2020 às 12:06

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 12:06

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
A briga por Kai Havertz, joia do Bayer Leverkusen, promete ser grande na janela de transferências. O jogador é principal nome do clube alemão desde a volta da Bundesliga e já marcou cinco gols em quatro partidas.
Segundo o jornalista italiano Nicolò Schira, referência em notícias sobre negociações, quatro clubes desejam a contratação do meia, que também joga de atacante: Real Madrid, da Espanha, Bayern de Munique, da Alemanha, e Arsenal e Chelsea, da Inglaterra.
O preço que o Leverkusen pede, no entanto, não é nada baixo. De acordo com a informação do jornalista, os alemães desejam, pelo menos, 80 milhões de euros (R$ 482 milhões) para liberar seu principal jogador.
REAL MADRID MAIS PERTONa edição deste domingo do jornal "Marca", da Espanha, a informação é de que o clube merengue tinha quase tudo certo para acertar a contratação do atleta para a próxima temporada. No entanto, com a crise financeira causa pela pandemia de coronavírus, a negociação fora paralisada.E MAIS:Paris Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de IcardiGoverno britânico anuncia retomada das competições esportivasPSG subindo: confira quais são os 10 clubes mais valiosos da EuropaDirigente do Bayern Munique dá pista sobre futuro de Sané E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados