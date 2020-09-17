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Kai Havertz afirma estar realizando um sonho com a camisa do Chelsea

Alemão está feliz por atuar no Campeonato Inglês e diz que não irá colocar pressão sobre si por conta do valor pago por sua contratação. Jovem enfrenta Liverpool neste domingo...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 10:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 10:04
Crédito: Kai Havertz já fez sua estreia com a camisa do Chelsea (Foot: Divulgação / Site oficial do Chelsea
O meia-atacante Kai Havertz parece não acreditar que tenha debutado no Campeonato Inglês com a camisa do Chelsea. O alemão de 21 anos afirmou que está muito satisfeito pelo passo que conseguiu dar na carreira e afirmou que o valor de sua transferência não irá ser um peso dentro de campo e que não irá se sentir pressionado.
- Parece irreal para mim e minha família que esteja estou sentado aqui por um clube como o Chelsea. Quando criança, eu sonhava em jogar na Premier League e pelo Chelsea, um clube muito grande e entre os melhores do mundo. Para mim, o sonho se tornou realidade muito cedo.O jovem custou 89 milhões de libras (R$ 606 milhões) diz não se importar com o preço que custou e que não colocará mais pressão em si mesmo.
- Claro que é um alto preço, mas acho normal pagarem esse valor no futebol atual. Não vou colocar muita pressão em mim caso eu pense que não estou conseguindo dar o meu melhor por conta do preço. Estou tentando focar no futebol e dar o meu melhor.
Kia Havertz fez uma estreia tímida na primeira partida como titular diante do Brighton, na vitória dos Blues por 3 a 1. Neste domingo, o time londrino recebe o poderoso Liverpool, atual campeão inglês, para uma partida que pode ser decisiva nos números finais da competição. Será mais uma oportunidade para o alemão entrar em campo e mostrar que valeu o que lhe foi pago.

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