Kai Havertz afirma estar realizando um sonho com a camisa do Chelsea

Crédito: Kai Havertz já fez sua estreia com a camisa do Chelsea (Foot: Divulgação / Site oficial do Chelsea

O meia-atacante Kai Havertz parece não acreditar que tenha debutado no Campeonato Inglês com a camisa do Chelsea. O alemão de 21 anos afirmou que está muito satisfeito pelo passo que conseguiu dar na carreira e afirmou que o valor de sua transferência não irá ser um peso dentro de campo e que não irá se sentir pressionado.

- Parece irreal para mim e minha família que esteja estou sentado aqui por um clube como o Chelsea. Quando criança, eu sonhava em jogar na Premier League e pelo Chelsea, um clube muito grande e entre os melhores do mundo. Para mim, o sonho se tornou realidade muito cedo.O jovem custou 89 milhões de libras (R$ 606 milhões) diz não se importar com o preço que custou e que não colocará mais pressão em si mesmo.

- Claro que é um alto preço, mas acho normal pagarem esse valor no futebol atual. Não vou colocar muita pressão em mim caso eu pense que não estou conseguindo dar o meu melhor por conta do preço. Estou tentando focar no futebol e dar o meu melhor.