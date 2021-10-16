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Juventus x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em recuperação no Scudetto, Juve quer se aproximar do líder Napoli, enquanto a Loba quer assumir a terceira colocação após a derrota da Internazionale...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 17:06

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 17:06

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe a Roma, neste sábado, em Turim, às 15h45. As duas equipes, claro, olham para o topo da tabela, que no momento é do Napoli, com 21 pontos em 7 jogos e 100% de aproveitamento. A Juve está em sétimo, com 11, enquanto a Loba fecha o G4, com 15. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star +. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
JUVENTUS
A Juve começou a competição muito mal e só foi vencer na quinta rodada. Agora, são três vitórias seguidas, mas com pelo menos um desfalque importante para esta partida: o volante Rabiot, com Covid-19.
ROMA
A Loba tem dois jogadores no DM: o zagueiro Smalling e o lateral-esquerdo Spinazzola.
FICHA TÉCNICA
JUVENTUS x ROMACampeonato Italiano/Scudetto - 8ª Rodada​Data e horário: 17/10/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)Transmissão: ESPN e Star +Árbitro: Danielle Orsato
PROVÁVEIS TIMES
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)
Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Bentancur, Cuadrado e Arthur; Dybala, Chiesa e Morata
Desfalque: Rabiot (Covid-19)
ROMA (Técnico: José Mourinho)Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez e Viña, Darboe, Cristante, Stephan El Shaarawy e Jordan Veretout; Henrikh Mkhitaryan e Shomurodov.
Desfalques: Spinazzola e Smalling (machucados)

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