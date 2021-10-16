Juventus x Roma: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebe a Roma, neste sábado, em Turim, às 15h45. As duas equipes, claro, olham para o topo da tabela, que no momento é do Napoli, com 21 pontos em 7 jogos e 100% de aproveitamento. A Juve está em sétimo, com 11, enquanto a Loba fecha o G4, com 15. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star +. CONFIRA AQUI A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO