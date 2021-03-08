Juventus x Porto: onde assistir e prováveis escalações

A Juventus precisa vencer para se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões. E Cristiano Ronaldo terá uma tarefa difícil. Em Turim, a Velha Senhora terá o Porto pela frente, clube que triunfou na ida por 2 a 1.
FALA, PIRLOAntes da partida, Andrea Pirlo falou em conferência sobre o jogo de amanhã. Para o comandante, será uma final.
- Amanhã é como uma final para nós e o será também para o Porto. O resultado está aberto. Teremos de ser espertos em saber gerir o jogo para nos qualificarmos. Este é um jogo decisivo para a nossa campanha na Champions League. Teremos de fazer um jogo muito hábil, porque vamos enfrentar uma equipa muito compacta, com duas linhas muito estreitas e com pouco espaço e pouco tempo para pensar. Vai exigir técnica e paciência.
FALA, CONCEIÇÃO- Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos qualificarmos. São 11 contra 11, mais os cinco suplentes, e esses jogadores certamente farão tudo para honrar a insígnia que trazem no peito. A história do Porto nesta competição é muito rica e grandiosa. Preparámos da melhor forma para conseguir um resultado positivo que, e para um clube como o Porto, isso só pode ser uma vitória - disse o treinador do Porto.
FICHA TÉCNICAJuventus x PortoData e horário: 09/03/2021, às 17h (de Brasília)Local: Juventus Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: Facebook da TNT Sports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESJuventus (Treinador: Andrea Pirlo)Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Morata, Ronaldo
Desfalques: Danilo (suspenso), Bentancur (Covid-19), Dybala e Chiellini (dúvidas).
Porto (Treinador: Sergio Conceição)Marchesín; Manafá, Pepe, Diogo Leite, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Taremi
Desfalques: Mbemba e Mbaye (lesionados); Marcano (dúvida)