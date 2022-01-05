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Juventus x Napoli: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Italiano

Duelo ocorre nesta quinta-feira, pela 20ª rodada, às 16h45, mas ainda corre risco de cancelamento por conta dos casos de covid-19 nas delegações...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 14:12

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:12

Após mais de duas semanas de paralisação para festividades de fim de ano, o Campeonato Italiano retoma ação nesta quinta-feira. Em Turim, a Juventus recebe o Napoli para na tentativa de diminuir a vantagem para os líderes do torneio. A partida é válida pela 20ª rodada do torneio e está marcada para às 16h45 (horário de Brasília).
+ Desempenho, crise e regras da La Liga: o porquê do Barcelona querer se desfazer de Philippe CoutinhoQuinta colocada no torneio, a Velha Senhora faz campanha inconstante no torneio e está a 12 pontos da líder Internazionale. Já o Napoli é terceiro colocado, com 39 pontos, cinco a mais que a Juventus. As duas equipes tem baixas por conta da covid-19, e o jogo ainda corre risco de adiamento. Técnico da Juve, Massimiliano Allegri falou sobre o mês da equipe.
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- São seis partidas em janeiro. Temos um jogo eliminatório com a Sampdoria, pela Copa da Itália. Além disso, temos a Supercopa da Itália e quatro jogos difíceis pela Serie A, contra Napoli, Roma, Udinese e Milan. Nos treinos da última semana, trabalhamos o lado físico e técnico. Precisávamos desses dias de trabalho e estou satisfeito com a forma como foram. Precisamos dar um passo de cada vez - disse Allegri.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Napoli
Data e horário: 6/1/2022, às 16h45(de Brasília)Local: Juventus Stadium (ITA)Árbitro: Simone SozzaOnde assistir: ESPN
Juventus provável escalação:Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Bernardeschi, Dybala, Kean; Morata
Napoli provável escalação:Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens
Crédito: NapolieJuventustravamduelopeloCampeonatoItalianonestaquinta-feira(Foto:CARLOHERMANN/AFP

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