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futebol

Juventus x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Já campeã, equipe de Conte visita a Velha Senhora, que ainda busca se classificar para a Liga dos Campeões...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 13:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 13:31
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Ainda buscando uma vaga na Liga dos Campeões, a Juventus tem um confronto importantíssimo no Italiano. No sábado, às 13h (de Brasília), a Velha Senhora recebe a Inter de Milão, que já foi campeã da competição. A equipe de Turim precisa vencer para continuar sonhando com uma classificação à Champions.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Antes da partida, o treinador Andrea Pirlo falou sobre o clássico e disse ainda sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões.- Ainda temos chance de garantir uma vaga na Champions League da próxima temporada e temos que ter muita vontade de vencer a partida. Tínhamos jogado em equipe contra o Sassuolo e houve uma boa reação após a péssima derrota contra o Milan. Nós nos ajudamos e estávamos compactos mesmo em dificuldade, esse foi o aspecto mais positivo, porque precisávamos nos encontrar a nível de equipe. Temos que recuperar as energias para amanhã, jogamos na outra noite e depois voltamos para Turim de madrugada. A Inter virá com sua melhor equipe possível e vai querer ganhar a partida. Durante a temporada, eles foram mais consistentes e com mais fome do que nós, já que não tinham tido sucesso por muitos anos - analisou.
Antonio Conte, treinador da Inter de Milão, também falou sobre o confronto.
- Cada jogo vale três pontos, e é a única coisa em que os jogadores e todos os envolvidos devem focar. Quando enfrenta equipes como Juventus, Milan, Napoli, Atalanta e assim por diante, a dificuldade aumenta.
FICHA TÉCNICAJuventus x MilanData e horário: 15/05/2021, às 13h (de Brasília)Local: Juventus Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESJuventusSzczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.
Inter de Milão​Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Martínez.

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