Juventus x Inter de Milão: onde assistir e prováveis escalações

Antes da partida, o treinador Andrea Pirlo falou sobre o clássico e disse ainda sonhar com uma vaga na Liga dos Campeões.- Ainda temos chance de garantir uma vaga na Champions League da próxima temporada e temos que ter muita vontade de vencer a partida. Tínhamos jogado em equipe contra o Sassuolo e houve uma boa reação após a péssima derrota contra o Milan. Nós nos ajudamos e estávamos compactos mesmo em dificuldade, esse foi o aspecto mais positivo, porque precisávamos nos encontrar a nível de equipe. Temos que recuperar as energias para amanhã, jogamos na outra noite e depois voltamos para Turim de madrugada. A Inter virá com sua melhor equipe possível e vai querer ganhar a partida. Durante a temporada, eles foram mais consistentes e com mais fome do que nós, já que não tinham tido sucesso por muitos anos - analisou.