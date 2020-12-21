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Juventus x Fiorentina; saiba onde assistir e as prováveis escalações

Velha Senhora busca se aproximar do Milan, que ocupa a liderança do Campeonato Italiano. Equipe de Andrea Pirlo ainda não perdeu e tem grande favoritismo para o duelo...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 15:02

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:02

Crédito: Juventus conta com Cristiano Ronaldo em ótima fase para enfrentar a Fiorentina (Alberto PIZZOLI / AFP
Após golear o Parma no Campeonato Italiano, a Juventus volta a campo para encarar a Fiorentina nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília). A equipe dirigida por Andrea Pirlo está de vez na briga pelo título após um início ruim e está a quatro pontos do líder Milan. Enquanto isso, a Viola faz um início que preocupa seus torcedores com apenas 11 pontos e a quatro da zona do rebaixamento.
Pirlo cauteloso
- É um bom time e com importantes individualidades. É verdade que estão atravessando um momento difícil, mas é uma equipe equilibrada e vem a Turim tentar jogar o seu jogo. Para nós é atenção máxima: é a última partida de 2020 e queremos terminar o ano da melhor maneira - avaliou o confronto o técnico da Juventus.
Favoritismo total
Apesar das contestações ao trabalho de Pirlo, a Juventus é a única equipe junto do Milan que está invicta no Campeonato Italiano. São sete vitórias em 13 partidas, além da melhor defesa do torneio, com apenas 10 gols sofridos, e o 3º melhor ataque, com 28 gols marcados. Já a Fiorentina não vence há oito jogos e tem o 4º pior ataque do Calcio.
FICHA TÉCNICA:Juventus x Fiorentina
Data e horário: 22/12/2020, às 16h45 (horário de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Onde assistir: TNT e EI Plus
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESJUVENTUS (Técnico: Andrea Pirlo)​Szczesny; Bonucci, De Ligt e Danilo; Alex Sandro, Ramsey, McKennie, Rabiot e Chiesa; Morata e Cristiano Ronaldo
Desfalques: Dybala, Arthur e Demiral (machucados).
FIORENTINA (Técnico: Cesare Prandelli)​Dragowski; Milenkovic, Pezzella e Caceres; Barreca, Pulgar, Amrabat, Castrovilli e Venuti; Vlahovic e Ribery
Desfalques: Alfred Duncan (machucado).

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