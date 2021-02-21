futebol

Juventus x Crotone: onde assistir e prováveis escalações

Em casa, Velha Senhora tenta diminuir a vantagem de pontos da líder Inter de Milão...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 13:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2021 às 13:58
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Buscando diminuir a diferença de pontos da líder Inter de Milão, a Juventus entra em campo nesta segunda-feira. Jogando em casa, a Velha Senhora receberá o Crotone, às 16h45 (horário de Brasília).
11 pontos atrás da Inter de Milão, a Juventus precisa vencer para continuar viva na disputa do título.
- Amanhã é um jogo importante. Será essencial para continuar a caminhada rumo ao Scudetto. O Crotone não é uma equipe fácil, não se engane pela classificação. São proativos, querem impor o jogo e fazer um bom futebol, infelizmente para eles não são devidamente recompensados ​​pelos resultados - disse Andrea Pirlo.
FICHA TÉCNICA
Juventus x CrotoneData e horário: 22/02/2021, às 16h45 (horário de Brasília)Local: Juventus Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventus (Treinador: Andrea Pirlo)​Buffon; Alex Sandro, Demiral, De Ligt, Danilo; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Kulusevski e Cristiano Ronaldo
Desfalques: Dybala, Arthur, Chiellini, Cuadrado e Bonucci (lesionados)
Crotone (Treinador: Giovanni Stroppa)​Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Zanellato, Vulic, Rispoli; Ounas, Di Carmine
Desfalques: Benali (lesionado)

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Série “Escravos da Fé - Os Arautos do Evangelho”, da HBO Max, tem capixaba
Depoimento de capixaba repercute em série polêmica da HBO Max sobre Arautos do Evangelho
Fernando Henrique Cardoso
Interdição de Fernando Henrique Cardoso: o que é curatela?
Imagem de destaque
Salada morna: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço

