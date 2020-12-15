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Juventus x Atalanta: saiba todas as informações sobre a partida

As duas equipes buscam encostar no líder Milan. Velha Senhora joga
em casa e tem cinco pontos de vantagem para a equipe de Bérgamo...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 17:38

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:38

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Dois dos melhores times do Campeonato Italiano se enfrentarão nesta quarta-feira. Em Turim, a Juventus recebe a Atalanta, pela 12ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília). As duas equipes precisam vencer para diminuir a vantagem do líder Milan.
VEJA A TABELA DO ITALIANOA Juventus vem em alta para a partida. A equipe comandada por Andrea Pirlo vem de três vitórias seguidas (contando Campeonato Italiano e Liga dos Campeões). São nove pontos em oito dias.
A Atalanta, do outro lado, também vem forte. Após se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe de Bérgamo é uma das sensações da Itália. O ponto negativo é a má relação entre o treinador Gasperini e o destaque da equipe, Papu Gómez.
FICHA TÉCNICAJuventus x AtalantaData e horário: 16/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Juventus Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: EI Plus
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Juventus (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo
Desfalques: Giorgio Chiellini e Merih Demiral (lesão)
Atalanta (Treinador: Gasperini)Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata
Desfalques: Mario Pasalic e Mattia Caldara (lesão)

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