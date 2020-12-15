Juventus x Atalanta: saiba todas as informações sobre a partida

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Dois dos melhores times do Campeonato Italiano se enfrentarão nesta quarta-feira. Em Turim, a Juventus recebe a Atalanta, pela 12ª rodada, às 14h30 (horário de Brasília). As duas equipes precisam vencer para diminuir a vantagem do líder Milan.

VEJA A TABELA DO ITALIANOA Juventus vem em alta para a partida. A equipe comandada por Andrea Pirlo vem de três vitórias seguidas (contando Campeonato Italiano e Liga dos Campeões). São nove pontos em oito dias.

A Atalanta, do outro lado, também vem forte. Após se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe de Bérgamo é uma das sensações da Itália. O ponto negativo é a má relação entre o treinador Gasperini e o destaque da equipe, Papu Gómez.

FICHA TÉCNICAJuventus x AtalantaData e horário: 16/12/2020, às 14h30 (de Brasília)Local: Juventus Stadium (Turim, ITA)Onde assistir: EI Plus

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Juventus (Treinador: Andrea Pirlo)Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Ramsey; Morata, Ronaldo

Desfalques: Giorgio Chiellini e Merih Demiral (lesão)

Atalanta (Treinador: Gasperini)Gollini; Toloi, Djimsiti, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Zapata