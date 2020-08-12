Juventus volta a tentar a contratação de Edin Dzeko, da Roma

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A Juventus contatou Edin Dzeko para saber a possibilidade do atacante em mudar de equipe. De acordo com o "Sportitalia", a Velha Senhora busca um centro-avante experiente e o bósnio tem as características pretendidas pela direção do clube de Turim.

Dzeko tem contrato até 2022 e, como fez uma boa temporada, não deve sair fácil da Roma. Ele terminou a temporada com 16 gols marcados na Serie A.