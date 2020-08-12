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futebol

Juventus volta a tentar a contratação de Edin Dzeko, da Roma

Velha Senhora busca um atacante experiente e o bósnio é o favorito para a posição...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 13:51

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 13:51

Crédito: AFP
A Juventus contatou Edin Dzeko para saber a possibilidade do atacante em mudar de equipe. De acordo com o "Sportitalia", a Velha Senhora busca um centro-avante experiente e o bósnio tem as características pretendidas pela direção do clube de Turim.
Dzeko tem contrato até 2022 e, como fez uma boa temporada, não deve sair fácil da Roma. Ele terminou a temporada com 16 gols marcados na Serie A.
O atacante bósnio está no clube romano desde 2016, quando foi vendido pelo Manchester City. Pela Roma, são 222 jogos, 106 gols e 50 assistências.

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