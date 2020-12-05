futebol

Juventus vira no fim da partida e vence o clássico de Turim

Torino abriu o placar, mas a Velha Senhora, que jogava em casa, contou
com gols de McKennie e Bonucci para garantir os três pontos...
LanceNet

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 16:01

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
Em um dos clássicos mais disputados da Itália, a Juventus venceu o Torino por 2 a 1. Nkolou abriu o placar para os visitantes, mas McKennie e Bonucci garantiram os três pontos para a Velha Senhora.
VEJA A TABELA DA SÉRIE AA Juventus precisava aproveitar a oportunidade de jogar em casa para vencer e conquistar pontos na Serie A. E no início da partida, parecia que não conseguiria. Logo aos nove minutos, Nkolou aproveitou bola sobrada na área e abriu o placar para o Torino.
O destaque da Juventus, porém, veio da lateral. Cuadrado marcou o gol de empate, mas o VAR acabou anulando. O colombiano, então, acertou um belo cruzamento para McKennie virar o primeiro estadunidense a marcar com a camisa da Juventus.
Em lance parecido com o gol de McKennie, Cuadrado cruzou novamente, aos 43 minutos do segundo tempo, e dessa vez quem escorou de cabeça foi Bonucci.
Com a vitória, a Juventus chegou aos 20 pontos e ocupa a segunda posição da Serie A. Como a maioria das equipes da parte de cima da tabela ainda jogam, a Velha Senhora pode perder algumas colocações.

