Juventus vende meia ao Tottenham e mela saída de Arthur para outro clube da Premier League

Mesmo com poucas oportunidades, o meia Arthur não deve ser negociado pela Juventus nesta janela de transferências. De acordo com o portal 'Ge.com', a venda de outro meio-campista, Rodrigo Bentancur, ao Tottenham impediu a saída do brasileiro da equipe italiana neste momento.+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica

Arthur e Arsenal já estavam negociando há alguns dias e chegaram a acordos salariais e luvas. Contudo, a Juventus não vai mais liberar o jogador, que ficaria por empréstimo nos Gunners até junho. A equipe de Turim também não havia se animado com o negócio, e queria a cessão do atleta por 18 meses.

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Diretor de futebol do Arsenal, Edu Gaspar sugeriu o nome de Arthur ao técnico Mikel Arteta, que também gostou da possibilidade de trabalhar com o brasileiro. O meio-campista de 25 anos, inclusive, trocou de empresário para tentar a saída da Juventus neste mês, mas não conseguiu.