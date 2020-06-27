  • Juventus vence o Lecce e abre vantagem na ponta do Italiano; Cristiano Ronaldo marca de pênalti
Juventus vence o Lecce e abre vantagem na ponta do Italiano; Cristiano Ronaldo marca de pênalti

Clube de Turim encontra dificuldades no início do jogo, mas expulsão de zagueiro adversário facilita a partida. Cristiano Ronaldo fez um e deu passe para outros dois...
LanceNet

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 21:40

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Na abertura da 28ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o Lecce nesta sexta-feira, no Allianz Stadium, em Turim. E após um início complicado, a Velha Senhora conseguiu vencer o adversário por 4 a 0, com gols de Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuaín e De Ligt.
+ VEJA A TABELA DA SERIE A
INÍCIO COMPLICADOO início de jogo não foi nada fácil para a Juventus, que enfrentou um adversário da zona de rebaixamento, mas que conseguiu fazer jogo duro. O Lecce equilibrou a partida nos primeiros minutos e chegou a levar perigo ao gol defendido por Szczesny. No entanto, aos 30 minutos, o zagueiro Fabio Lucioni foi expulso e o caminho ficou mais fácil para a Velha Senhora.
GOLS SÓ NO SEGUNDO TEMPO​A Juventus voltou para a etapa final marcando em cima o adversário e conseguir marcar quatro vezes em 45 minutos. O primeiro foi de Dybala, de fora da área. O craque Cristiano Ronaldo marcou o segundo, de pênalti. O terceiro foi de Higuaín, que saiu do banco e precisou de seis minutos para marcar. O zagueiro De Ligt fechou a conta, já nos minutos finais.
BOA VANTAGEMCom a vitória, a Juventus agora abre sete pontos de vantagem para a Lazio, segunda colocada. O time da capital italiana entra em campo neste sábado, porém, e pode fazer a diferença cair para quatro pontos. De qualquer forma, a Juve ainda precisa de pelo menos dois tropeços para perder a liderança.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, a Velha Senhora encara o Genoa, na terça-feira, fora de casa. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. O Lecce volta a campo na quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), para encarar a Sampdoria. O jogo acontece no Estádio Via del Mare, casa do Lecce.

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

