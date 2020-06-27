Juventus vence o Lecce e abre vantagem na ponta do Italiano; Cristiano Ronaldo marca de pênalti

Na abertura da 28ª rodada do Campeonato Italiano, a Juventus recebeu o Lecce nesta sexta-feira, no Allianz Stadium, em Turim. E após um início complicado, a Velha Senhora conseguiu vencer o adversário por 4 a 0, com gols de Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuaín e De Ligt.
INÍCIO COMPLICADOO início de jogo não foi nada fácil para a Juventus, que enfrentou um adversário da zona de rebaixamento, mas que conseguiu fazer jogo duro. O Lecce equilibrou a partida nos primeiros minutos e chegou a levar perigo ao gol defendido por Szczesny. No entanto, aos 30 minutos, o zagueiro Fabio Lucioni foi expulso e o caminho ficou mais fácil para a Velha Senhora.
GOLS SÓ NO SEGUNDO TEMPOA Juventus voltou para a etapa final marcando em cima o adversário e conseguir marcar quatro vezes em 45 minutos. O primeiro foi de Dybala, de fora da área. O craque Cristiano Ronaldo marcou o segundo, de pênalti. O terceiro foi de Higuaín, que saiu do banco e precisou de seis minutos para marcar. O zagueiro De Ligt fechou a conta, já nos minutos finais.
BOA VANTAGEMCom a vitória, a Juventus agora abre sete pontos de vantagem para a Lazio, segunda colocada. O time da capital italiana entra em campo neste sábado, porém, e pode fazer a diferença cair para quatro pontos. De qualquer forma, a Juve ainda precisa de pelo menos dois tropeços para perder a liderança.
Na próxima rodada, a Velha Senhora encara o Genoa, na terça-feira, fora de casa. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. O Lecce volta a campo na quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), para encarar a Sampdoria. O jogo acontece no Estádio Via del Mare, casa do Lecce.