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Juventus vence o Genoa pelo Campeonato Italiano e sonha com classificação para a Champions

Com gols de Cuadrado e Dybala, Juventus vence por 2 a 0 e assume a quinta colocação do Campeonato Italiano...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 18:43

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 18:43

A Juventus conseguiu mais uma vitória importante pelo Campeonato Italiano ao bater o Genoa neste domingo pelo placar de 2 a 0. Com gols de Cuadrado e Dybala, a 'Velha Senhora' assumiu a quinta colocação da competição, e agora sonha com classificação para a Champions.Veja a tabela do Italiano
NA FRENTENo início da partida deste domingo, a Juventus começou melhor e atacou bastante o seu adversário, sendo eficaz rapidamente. Com apenas nove minutos de jogo, a Juve saiu na frente do placar com gol marcado por Juan Cuadrado.
SEM CHANCESDurante todos os 45 minutos do primeiro tempo, apenas a Juventus conseguiu atacar, criando muitas chances de perigo contra o adversário. O Genoa não ofereceu nenhuma oportunidade de gol, e não chegou perto de finalizar contra a Juve.
MAIS UM Melhor em campo, a Juventus seguiu melhor em campo durante todo o segundo tempo, e conseguiu ampliar a sua vantagem. Com 37 minutos da etapa final, Bernardeschi concedeu uma assistência para o gol marcado por Paulo Dybala.
ATAQUE TOTALA segunda etapa manteve-se no mesmo nível da primeira, e a Juventus manteve-se atacando durante todo o tempo. O Genoa não finalizou em nenhum momento do jogo, e sofreu a derrota para manter-se na zona de rebaixamento.
SEQUÊNCIAA Juventus enfrenta o Malmo às 14:45h (de Brasília) de quarta-feira pela Champions League. O Genoa enfrenta a Sampdoria às 16:45h (de Brasília) do próximo domingo pelo Campeonato Italiano.
Crédito: JuventusvenceuoGenoapor2a0(Foto:ISABELLABONOTTO/AFP

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