futebol

Juventus vence a Udinese com dois gols e assistência de Cristiano Ronaldo

Com o triunfo, Velha Senhora subiu para a quinta colocação do
Campeonato Italiano. Rival permanece em 13º...
LanceNet

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 18:39

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
A Juventus entrou de vez no G5 do Campeonato Italiano. Neste domingo, a Velha Senhora venceu o Udinese, em casa, por 4 a 1. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e deu assistência para Chiesa. Dybala também marcou. Zeegelaar descontou para os visitantes.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOFoi uma das grandes noites da carreira de Cristiano Ronaldo. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o português aproveitou passe errado da zaga para roubar a bola, penetrar a área adversária e finalizar sem chances para o goleiro.
A noite do camisa 7 não seria apenas para fazer gols. Com apenas quatro minutos do segundo tempo, o português deu uma linda bola para Chiesa ampliar.
Aos 25, Cristiano Ronaldo recebeu boa bola de Betancur, ficou cara a cara com o goleiro e finalizou para acabar com qualquer chance dos visitantes. Nos acréscimos, Zeegelaar diminuiu. Dybala aumentou novamente a contagem faltando poucos segundos para acabar a partida.
Com a vitória, a Juventus chegou aos 27 pontos e assumiu a 5ª colocação na Serie A. A Udinese segue em 13ª.

