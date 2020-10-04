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futebol

Juventus vai a campo, Napoli não viaja e jogo termina em W.O.

Time napolitano foi impedido de viajar após dois jogadores testarem positivo para Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 17:40

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 17:40

Crédito: Duelo entre Juventus e Napoli não ocorreu por conta do Covid-19 (Divulgação/Twitter da Juventus FC
Neste domingo, Juventus e Napoli se enfrentariam no Allianz Stadium, em Turim, pela terceira rodada do Italiano. A equipe bianconera foi à campo, o árbitro esperou 45 minutos, mas os rivais napolitanos não apareceram. A equipe visitante foi impedida de viajar após Piotr Zielinski e Eljif Elmas testarem positivo para Covid--19. Os jogadores e comissão técnica chegaram a embarcar, mas a agência sanitária local negou a permissão para a viagem. O elenco do Napoli está em isolamento social e a região da cidade enfrenta uma segunda onda de contágio.
Ontem, Genoa e Torino deveriam se enfrentar em Gênova, mas, por conta de 14 casos de infectados na equipe mandante, o jogo foi adiado. O adiamento na Itália é permitido somente quando um time tem mais de dez casos da doença.
Com o resultado, a Juventus chegou aos sete pontos e ocupa a quarta colocação, depois de três jogos. O Napoli conheceu o seu primeiro revés. O time comandado por Gennaro Gattuso é o sexto, com seis pontos.

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