Juventus vai a campo, Napoli não viaja e jogo termina em W.O.

Crédito: Duelo entre Juventus e Napoli não ocorreu por conta do Covid-19 (Divulgação/Twitter da Juventus FC

Neste domingo, Juventus e Napoli se enfrentariam no Allianz Stadium, em Turim, pela terceira rodada do Italiano. A equipe bianconera foi à campo, o árbitro esperou 45 minutos, mas os rivais napolitanos não apareceram. A equipe visitante foi impedida de viajar após Piotr Zielinski e Eljif Elmas testarem positivo para Covid--19. Os jogadores e comissão técnica chegaram a embarcar, mas a agência sanitária local negou a permissão para a viagem. O elenco do Napoli está em isolamento social e a região da cidade enfrenta uma segunda onda de contágio.

Ontem, Genoa e Torino deveriam se enfrentar em Gênova, mas, por conta de 14 casos de infectados na equipe mandante, o jogo foi adiado. O adiamento na Itália é permitido somente quando um time tem mais de dez casos da doença.